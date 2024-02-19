«أزهرية مطروح» تبحث آليات تنفيذ خطة مكافحة التسرب من التعليم

استقبل رئيس منطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، أعضاء اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بقيادة وكيل وزارة التربية والتعليم، عمرو شحاته، ومدير فرع المجلس القومي للسكان، إيمان لملوم، وعادل مسلم، مدير عام تعليم الكبار بمطروح، بديوان عام المنطقة الأزهرية، وذلك لوضع جدول الأعمال وتفعيل المبادرة وبدء العمل، تحت شعار «اتحصن اتعلم»، لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بقرى ونجوع المحافظة.

آليات مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم

وتناول اللقاء، اليوم، سبل تعزيز آليات مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة، ووضع جدول الأعمال النهائي للتصدي لتلك الظاهرة، والاتفاق على إعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة، متضمنة الأهداف والإمكانات المتاحة لدى كل جهة، والتنسيق فيما بينهم لتحديد القرى والأماكن المستهدفة من هذه الخطة، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية المكودة في هذا المجال لدعم وتعزيز تنفيذ تلك الخطة، مع التركيز على الأماكن التي تحتاج لتدخلات للارتقاء بالقرى ذات المؤشرات المنخفضة، وعقد ندوات توعيه بمخاطر الزيادة السكانية علي الفرد والأسرة والمجتمع، وتوجيه قوافل دينية وطبية لتوعية المواطنين في التجمعات والمناطق النائية وعدم التركيز على القرى الأم.

معالجة أسباب التسرب

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، إن ذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الإقليمي للسكان، المنعقد برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لمناقشة آليات التعاون لمكافحة التسرب من التعليم ومعالجة أسباب التسرب.