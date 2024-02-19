حالة الطقس غدا.. أمطار تضرب 7 محافظات وتحذيرات لأهالي القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل إلى الدفء على محافظات السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتضمنت حالة الطقس غدا في المحافظات سقوط أمطار في «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد، الغربية، الدقهلية»، بنسبة تصل إلى 30%.

كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية» تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة، وذلك بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا.

درجات الحرارة في المحافظات

وتسجل درجات الحرارة في المحافظات غداً ما يلي:

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة