هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. استمرار الأمطار على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، في بيان لها منذ قليل، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل للبرودة خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا بها فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق في القاهرة الكبرى.

الظواهر الجوية غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى 9 صباحا غدا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.