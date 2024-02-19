«شعيب»: دعم مستشفى مطروح العام بأجهزة أشعة حديثة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وصول وتشغيل أحدث جهاز أشعة الإيكو سونار بقسم الأشعة بمستشفى مطروح العام، وصيانة جهاز السونار بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة في الارتقاء بمنظومة الصحة، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن هناك دعم متواصل لقطاع الصحة بمطروح، من وزير الصحة، بالتعاون مع المحافظة، وتطوير المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية ومدها بالأجهزة الطبية الحديثة وغيرها في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جهاز موجات صوتية على القلب

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى متابعة عملية تشغيل جهاز أشعة الإيكو سونار الجديد بمستشفى مطروح العام وصيانة جهاز السونار بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية والاطمئنان على عدم وجود أية معوقات، وذلك استكمالا لدعم وزارة الصحة لمستشفى مطروح العام بجهاز موجات صوتية على القلب «إيكو سونار»، والذي وصل بإجمالي عدد 3 بروب للقلب والبطن والأوعية الدموية.

الكوادر الطبية المدربة

وذكر وكيل وزارة الصحة أن هذا الجهاز يشكل نقلة نوعية تضاف إلى التطوير الذي حدث بالخدمات الطبية والتشخيصية داخل مستشفى مطروح العام لخدمة المرضى وخاصة بالعنايات المركزة، منوها إلى توافر الكوادر الطبية المدربة حرصا على استمرارية واستدامة الخدمة الطبية للمواطنين.