وكيل «صحة مطروح»: تشغيل تجريبي لوحدة العلاج الطبيعي بمستشفى الضبعة

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، التجهيز للبدء في التشغيل التجريبي لوحدة العلاج الطبيعي المستحدثة، في مستشفى الضبعة المركزي، بتوجيهات ودعم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمرضى بجميع مراكز المحافظة.

وحدة العلاج الطبيعي في الضبعة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، إنّ وحدة العلاج الطبيعي تعمل على توفير الخدمة العلاجية للحالات من مدينة الضبعة والمناطق المجاورة، مع تواجد أطباء العلاج الطبيعي المختصين، وتضم الأجهزة التخصصية، بينما المستلزمات الطبية تُستكمل تدريجيًا.

مواعيد عمل وحدة العلاج الطبيعي

وأضاف وكيل «صحة مطروح»، أنّ الخدمات التي تقدمها وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى الضبعة المركزي، مستمرة على فترتين عمل صباحية ومسائية؛ لاستيعاب جميع الحالات.

خدمات وحدة العلاج الطبيعي

وأوضح أن خدمات وحدة العلاج الطبيعي كالتالي:

- التعامل مع معظم أمراض العظام.

- مشاكل العمود الفقري والغضاريف المصاحبة لها.

- أمراض الأعصاب وجراحتها، شلل الوجه، والشلل النصفى والرباعي.

- إصابات الحبل الشوكي ومشاكل التأخر الحركي.

- الشلل الدماغي عند الأطفال، وحالات ضعف عضلات قاع الحوض.

- تأهيل ما قبل وبعد الولادة.

- برامج التغذية العلاجية لعلاج السمنة وإنقاص الوزن والنحافة.