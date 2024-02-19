«الأسد صديقي».. رجل مسن يعيش مع ملك الغابة

ليس كل يوم يرى المرء أسدًا يصادق إنسانًا، لكن رجلاً بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما أثبت العكس بمشهد فريد من نوعه تناقلته وسائل الإعلام العالمية.

الأسد الذي يطلق عليه اسم نوح في «شيكينا لايون آند جيم لودج» في ليمبوبو، هو بطل القصة، بينما البطل الآخر كان رجلًا مسنًا، ظهر وهو يفتح بوابة خشبية إلى المكان الذي كان يُحتجز فيه الأسد نوح.

تداول علاقة وفاء بين رجل مسن وأسد على السوشيال ميديا

المقطع المنتشر على تيك توك، والذي حصاد مئات الآلاف من المشاهدات، يُظهر دخول الرجل إلى القفص، وكان هناك سياج أسود، لينادي على الأسد.

ترك الفيديو الرائع للرجل وصديقه الأسد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الذهول، وقال الرجل في تصريحات إعلامية إنه كان يعتني بجورج، والد نوح، منذ أن كان شبلاً، بينما ظل الود بينهما حتى بعد أن كبر وأصبح أسدًا.

حصل فيديو الرجل على أكثر من 20 ألف إعجاب، بينما تداوله العديد من المستخدمين، معربين عن تعجبهم من علاقة الوفاء التي تجمع الرجل بالأسد.

https://www.tiktok.com/@shekinah_za/video/7335819670907342085?is_from_webapp=1&sender_device=mobile&sender_web_id=7251511005062022662

«المعنى الحقيقي للوفاء»، هكذا علق أحد النشطاء على الفيديو المتداول، بينما كتب آخر: «علاقة لا تحدث كثيرًا، ترى كيف احتضن الأسد والرجل لبضهما البعض».