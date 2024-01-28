مشهد لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة.. «أسد يأكل من فم شاب»

الأسد من الحيوانات المفترسة التي يهابها الكثير، ويخافون الاقتراب منه حتى وإن كان مدرَّبا على التعامل مع البشر، وقد ورد في مشهد يوقف القلوب خوفًا، فيديو عبر صفحة «gorgeous»، تداوله رواد التواصل الاجتماعي على منصات السوشال ميديا المختلفة، يتناول فيه شاب وجبة عشائه مع الأسد الذي يربيه، على مرتبة قريبة منه للغاية دون خوف من هجوم الأسد عليه.

الأسد يأكل من فم مربيه

ظهر الشاب في الفيديو وهو آمن تمامًا لا يرتابه أي شعور بالخوف أو الفزع يتناول «الكبسة»، مع الأسد الذي يربيه، مع اقتراب الأسد منه بشكل مريب، حيث اندفع نحوه، ليتناول قطعة اللحم من فم الشاب، الذي لم يرمش له جفن من هذا التصرف المفاجئ.

أسد يشارك شاب وجبة العشاء ! pic.twitter.com/C5tihod7Nh — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 27, 2024

الحب بين المربي والأسد

وبعد هذا الفعل لم يعبأ الشاب وتعمد وضع الطعام في فمه ثم يقربه من أسده المفترس، حتى يأخده ويلتهمه، وعلى الرغم من أن الأسد حيوان مفترس، إلا أنه كان يحترس من تعرض صاحبه للتأذي، فظهر يأخذ قطعة اللحم بحرص وبهدوء من فم الشاب، حتى لا يجرحه عن طريق الخطأ.

ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي

وردت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي بين الدهشة والخوف والانتقاد، ومن أبرز التعليقات التي جائت تحذير الشاب من غدر الأسد إذا أصابه الجوع ولم يكن هناك طعام، فقال أحد مستخدمين فيسبوك « بكرة ياكله»، وقال أخر« وغدًا ستكون أنت العشاء»، وعلق أخر «يا خوفي يعطي خطافيه باليسار، ما أدري كيف يأمنون هالحيوانات»، وذكرت أخرى «الله يستر عليه لأن غريزة الأسود هي التوحش»،

وقال أحد رواد منصة إكس ساخرًا «أسد أليف صح!»، وسخر أخر«أخاف يكوون صاحبه الحلا اللي بعد العشا».

كما علق آخريين بإعجابهم من شجاعة الشاب، إذ قال أحدهم «القفص يدخلوه أتنين يا قرود أو أسود».