الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 15 جنديا إسرائيليا

ذكرت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، أنّ مقاتليها استطاعوا استهداف طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من طراز «هيرمز 900»، بصاروخ «سام 7» جنوب غرب قطاع غزة.

استهداف قوة إسرائيلية راجلة

وأكدت الفصائل، بحسب خبر عاجل نقله موقع «تليفزيون فلسطين»، استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 ضابطًا وجنديًا تحصنت داخل منزل بقذيفة « RPG» مضادة للدروع، وأخرى مضادة للأفراد.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويشهد قطاع غزة حربًا بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألفًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما تواجه إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ورفعت الدعوى دولة جنوب إفريقيا وسط استمرار الحرب، حتى الآن، رغم الدعوات العالمية والإقليمي لإيقاف الحرب المستمرة.