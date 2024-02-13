جنوب إفريقيا تعلن تقديم طلب عاجل لـ«العدل الدولية» بشأن العملية العسكرية في رفح

أعلنت جنوب إفريقيا تقديم طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، والتهديد بالهجوم البري على المدينة، وذلك لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أعلنته جنوب إفريقيا نقلًا عن وسائل إعلام هناك.

واستشهدت جنوب إفريقيا بالمادة 75 من لائحة المحكمة، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقرر النظر من تلقاء نفسها فيما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي ينبغي اتخاذها أو الالتزام بها من قبل أي دولة، أو جميع الأطراف.

جنوب إفريقيا تشعر بالقلق من الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح

وفي طلب قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، قالت حكومة جنوب إفريقيا، إنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح، كما أعلنته دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع، وسيكون هذا انتهاكًا خطيرًا وغير قابل للإصلاح لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024.