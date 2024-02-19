رمضان 2024.. أسامة الهادي يجسد شخصية منعم في مسلسل المعلم

كشف الفنان الشاب أسامة الهادي، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن اسم الشخصية التي يجسدها في مسلسل المعلم، والمقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

ونشر أسامة الهادي البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل، معلقا: «منعم.. استنوا مسلسل المعلم في رمضان، مسلسل المعلم رمضان يجمعنا».

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم، وتأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.