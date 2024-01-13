 أسامة الهادي عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»: متعة وضحك

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من مسلسل وبنينا ميعاد بطولة شيرين رضا وصبري فواز وعدد من الشباب، ينطلق عرض الجزء الثاني من العمل مساء اليوم على شاشة قنوات dmc.

شارك في الجزء الأول من مسلسل «وبنينا ميعاد»، مدحت صالح، بسمة، داليا شوقي، تسنيم مطر، يوسف إبراهيم، عايدة فهمي، وفاء صادق، ميران عبدالوارث، محمد سليمان، يوسف الكدواني، تأليف وإخراج هاني كمال، إنتاج إبراهيم حمودة.

كواليس العمل

وكشف الفنان أسامة الهادي لـ «الوطن» كواليس الجزء الثاني من مسلسل «وبنينا ميعاد»، قائلا: «هناك متعة بعد العودة للتصوير في منزل حسن ويقوم بدوره صبري فواز، الذي يحمل الكثير من الذكريات الممتعة التي حدثت أثناء تصوير الجزء الأول، كما ان الكواليس كانت تحتوى على الضحك والهزار واللعب».

تفاصيل الجزء الثاني

واستكمل: «الجزء الثاني يعتبر تكملة الحكاية، كما أن مؤلف ومخرج العمل هاني كمال على دراية كاملة بالقصة وسبق له نجاحات في أجزاء من أعمال أخرى، القصة ُسرد بشكل تكميلي يشبه الواقع مع حدوث بعض التغيرات في الشخصيات، وذلك يعمل على تقويه ونجاح الجزء الأول».

تطورات الشخصية

أما عن تطورات شخصية «طاهر» التي يجسدها، أوضح: «من الطبيعي حدوث بعض التطورات في الشخصية، كما ان التغيرات لم تطرأ على شخصية طاهر بل في تصرفاته في المواقف المختلفة والصعوبات التي يواجهها، ما يجعل القصة مثيرة للاهتمام وشيقة وذلك يعمل على تفاعل الجمهور مع الشخصية».

وأشار إلى أن المشاهد المفضلة لديه هي التي تجمعه بشخصية «حسن» بالإضافة إلى المشاهد التي تحتوي على الغناء، كاشفا أن الجزء الثاني أجرأ من زاوية المشاكل المطروحه وكيفية حلها، ويكون أقرب إلى المجتمع ومؤثرا بشكل أكثر.