سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ثباتًا ملحوظًا في عدد كبير من البنوك، خلال نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، 19 فبراير 2024، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي:

سجل سعر الدولار اليوم عند 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع، وفقًا لبنك قناة السويس.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.