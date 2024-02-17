النشرة الاقتصادية.. «إيني» تستحوذ على «نبتون» وتصريحات جديدة من الفيدرالي عن الدولار

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أهمها تصريحات أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» حول الدولار.

وقال عضو مجلس المحافظين للاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» كريستوفر والر، حول السبب وراء استمرار اعتماد العالم على الدولار وهيمنة العملة على التجارة الدولية، إن عملة بلاده ستظل عملة الاحتياطي العالمي رغم التحديات، وفق لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية بينها قناة «سي إن بي سي عربية»

وأوضح «والر» في تصريحات، أمس الأول الخميس، نقلتها قناة «سي إن بي سي عربية»، أن التحذيرات الأخيرة من انخفاض محتمل في مكانة الدولار، أثارت المخاوف بشأن آثار العقوبات ضد روسيا، والخلل السياسي في الولايات المتحدة، وارتفاع الأصول الرقمية، وجهود الصين في تعزيز استخدام «اليوان»، مشيرا إلى أن أي من تلك المخاوف لم يترجم إلى تراجع ملحوظ في الدور الكبير للدولار في العالم الاقتصادي.

تراجع أرباح «جولدمان ساكس» بـ4%

وفي سياق متصل، تراجعت أرباح «جولدمان ساكس» مؤسسة الخدمات المالية والإستثمارية الأمريكية المتعددة الجنسيات، بنحو 4% إلى 8.52 مليار دولار عن 2023، وقال البنك في بيان، أمس الجمعة، إن «لجنة التعويضات»، رأت أن تصرفات الإدارة العليا كانت حاسمة لإعادة توجيه المؤسسة بمنصة أكثر قوة للعام الجاري 2024 وما بعده.

بدوره، حصل الرئيس التنفيذي لبنك «جولدمان ساكس» ديفيد سولومان على أجر عن العام الماضي 2023، 31 مليون دولار، أعلى بنحو 24% من مستويات 2022 «25 مليون دولار»

وأوضح «جولدمان ساكس» في بيانات، أن قيمة الراتب الأساسي لسولومان يبلغ مليوني دولار، وهي نفس مستويات العام قبل الماضي 2022، فيما بلغت قيمة المكافآت التي حصل عليها مستويات 8.7 مليون دولار نقداً و20.3 مليون دولار أسهم مرتبطة بالأداء.

3.2 مليار يورو أرباح «إيني» في الربع الرابع من 2023

وفي إيطاليا، أعلنت شركة «إيني» لـ الطاقة، تسجيل أرباحا معدلة قبل الضرائب في الربع الرابع من العام الماضي 2023 بقيمة 3.2 مليار يورو «ما يعادل 15.1 مليار يورو» على أساس سنوي، مضيفة في مذكرة، وفي لوكالة «أكي» الإيطالية للأنباء، أن الأرباح التشغيلية الشكلية المعدلة في الربع الرابع من العام ذاته، بلغت 3.8 مليار يورو، أي مع 17.8 مليار يورو لهذا العام.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالزي، في تعليق على تقرير نتائج 2023، وفق لوكالة أنباء «أكي» الإيطالية، إن العام الماضي 2023 كان عامًا آخر شهد نتائج ممتازة للشركة رغم الأوضاع غير المؤكدة والمتقلبة.

استحواذ «إيني» على شركة «نبتون»

وأشار ديسكالزي، إلى تحقيق تقدما في استراتيجية الشركة المتمثلة بخلق القيمة وإزالة الكربون، وضمان استقرار وموثوقية إمدادات الطاقة، وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«إيني»، أن «إيني»، انتهت مؤخرًا من الاستحواذ على شركة «نبتون».

وفي الصين، قال «بنك التنمية»، وفق لوكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن المصرف أصدر أكثر من 40 مليار يوان «حوالي 5.63 مليار دولار أمريكي» من القروض متوسطة وطويلة الأجل في العام الماضي 2023 لقطاع الخدمات اللوجستية،، ووفق لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، فإن صناعة الخدمات اللوجستية سجلت توسعاً مطرداً مع زيادة متوسط مؤشر الازدهار 3.2 نقطة مئوية ليصل إلى 51.8%.