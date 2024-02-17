أسعار 25 سلعة أساسية بعد تراجع الدولار في السوق الموازية

شهدت أسعار العديد من السلع تراجعا ملحوظا عقب نزيف الدولار في السوق السوداء، وتواصل «الوطن» تغطيتها المستمرة لأسعار السلع الأساسية في الأسواق، وتستعرض تراجع أسعار 25 سلعة أساسية، وفقا لما هو معلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار 25 سلعة أساسية بعد التراجع

- بلغ سعر لتر زيت الذرة نحو 125 جنيها، بتراجع 2.21 جنيه.

- سجل سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 69 جنيها، بتراجع 0.68 جنيه.

- كما بلغ سجل كرتونة البيض الأبيض نحو 169جنيها، بتراجع 0.68 جنيه.

- ووصل سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 31 جنيها، بتراجع 0.05 جنيه.

- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ نحو 42 جنيها، بتراجع 0.16 جنيه.

- سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 251 جنيها، بتراجع 8 جنيهات للكيلو.

- وصل سعر كيلو المسلي الصناعي نحو 115 جنيها، ليبلغ قيمة التراجع 5.96 جنيه.

- كما بلغ سعر كيلو المسلي البلدي نحو 267 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

- وصل سعر لتر اللبن المعبأ نحو 40 جنيها، بتراجع نحو 0.6 جنيه.

- سجل سعر كيلو الجبنة البيضاء الثلاجة نحو 115 جنيها، بتراجع 0.78 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الطماطم نحو 9 جنيهات، بتراجع 0.83 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس سجل نحو 14 جنيها، بتراجع 1.3 جنيه.

- سعر كيلو الليمون البلدي فبلغ نحو 26 جنيها، ليسجل تراجع جنيه.

- بلغ سعر كيلو الكوسة 15 جنيها، بتراجع 0.96 جنيه.

سعر السلع بعد التراجع اليوم

- سجل سعر كيلو البصل نحو 27 جنيها، ليسجل تراجع 0.99 جنيه.

- سعر كيلو البسلة سجل نحو 26 جنيها، بتراجع نحو 1.26 جنيه.

- بلغ سعر الأناناس نحو 68 جنيها، بتراجع نحو 2.51 جنيه.

- سجل سعر كيلو الخوخ نحو 39 جنيها، بتراجع 0.04 جنيه.

- بلغ سعر كيلو سمك الماكريل المٌجمد 96 جنيها، بتراجع نحو 6 جنيهات.

- وعن سعر كيلو سمك القاروص فسجل نحو 188 جنيها، بتراجع 7 جنيهات للكيلو.

- أما سعر سمك السردين المجمد فبلغ نحو 75 جنيها، بتراجع نحو 2.89 جنيه.

- سجل سعر كيلو البامية نحو 39 جنيها، بتراجع نحو 2.8 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 12 جنيها، بتراجع 0.19 جنيه.

- سعر كيلو الخيار الصوب نحو 14 جنيها، بتراجع 0.69 جنيه.

- سعر كيلو البامية سجل نحو 39 جنيها، بتراجع 2.8 جنيه.