هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا بسبب الدولار.. اعرف التفاصيل

شهد سعر الأونصة العالمية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد التوقعات المتزايدة بأن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب هذا العام.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6%، ليفقد 11 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر خلال الأسبوع عند 1984 دولار للأونصة.

ورغم هبوط سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أنه عند الإغلاق استطاع الذهب تقليص جزء كبير من خسائره ليغلق عند المستوى 2013 دولار للأونصة، وبهذا الإغلاق يكون نجح الذهب في تسجيل اغلاق لـ 12 أسبوع متتالي فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا

وبحسب تحليل «جولد بيليون»، فإن السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى تحت المستوى الهام 2000 دولار للأونصة كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة، والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، وجاء أفضل من التوقعات مما زاد من رهانات الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي سيؤجل البدء في خفض أسعار الفائدة منذ كون التضخم متماسك بشكل كبير.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين استقرار القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة، وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة 3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.

مبيعات التجزئة الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب

من جهة أخرى، سرعان ما تعافت أسعار الذهب ليتداول من جديد فوق المستوى 2000 دولار للأونصة بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي سجلت أضعف مستوى منذ فبراير 2023، الأمر الذي دفع الدولار إلى التراجع في تصحيح سلبي ليساعد الذهب على التعافي من جديد.

ومع نهاية الأسبوع، صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة وهو مؤشر للتضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين، وأظهر ارتفاع أعلى من التوقعات بنسبة 0.3% خلال شهر يناير مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.1%.

ودفعت ارتفاع بيانات تضخم أسعار المنتجين الذهب إلى التراجع بعض الشيء وقت صدور البيانات، ولكن استكمل السعر الارتفاع بعدها وحتى نهاية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى خلال جلسة يوم أمس الجمعة عند 2015 دولار للأونصة، وذلك بسبب تزايد الأقبال على الذهب قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة بسبب اغلاق الأسواق يوم الاثنين القادم في عطلة يوم الرئيس، مما دفع الأسواق إلى تأمين استثماراتهم في الذهب قبل نهاية الأسبوع تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.

وأغلق الذهب الأسبوع الماضي تحت مستوى المقاومة 2015 دولار للأونصة وفوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وبذلك هناك انقسام في توقع حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي، فاعتبار الذهب أغلق فوق المستوى 2000 دولار للأونصة بعد تسجيله انخفاض تحت هذا المستوى بشكل لم يدم طويلا خلال الأسبوع أمر إيجابي للسعر.

ويدل إغلاق السعر تحت المستوى 2015 دولار للأونصة وملامسته فقط أن هذا الارتفاع هو تصحيح وملامسة مستوى المقاومة هو إعادة اختبار لكسر هذا المستوى، وبالتالي تكون الحركة القادمة للذهب انخفاض من جديد، أيضا هناك تضارب بين الطلب الفعلي القوي على الذهب وبين الطلب الاستثماري الضعيف.