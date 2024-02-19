مفعوله سحري في تخفيف آلام المفاصل.. نوع من التوابل احرص على تناوله

تعتبر آلام المفاصل واحدة من مشكلات العظام التي تسبب آلامًا مزعجة في حال الإصابة بها؛ كونها ينتج عنها تورم وتيبس وشعور بالألم عند لمس أحد مفاصل الجسم، وإلى جانب العقاقير الطبية، هناك بعض الطرق المساعدة الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في تخفيف آلام المفاصل، منها تناول نوع معين من التوابل وهو الكركم.

الكركم وتخفيف آلام المفاصل

يساعد الكركم في التخفيف من آلام المفاصل من خلال احتوائه على مضادة للالتهابات التي تُقلل من آلام المفاصل وتورمها، بحسب توضيح الدكتور أسامة فرج، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن»، مضيفًا أنه لِما يحققه الكركم من نتيجة هائلة في تخفيف آلام المفاصل فقد تمت إضافته إلى بعض الأدوية الطبية المخصصة لعلاج هذه الآلام.

وللاستفادة بشكل أكبر من الكركم في تخفيف آلام المفاصل، نصح «فرج» بتناوله مع الفلفل الأسود؛ موضحًا أن الجسم في هذه الحالة يصبح قادرًا على امتصاصه بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز فوائده الصحية.

فيتامينات تساعد في تخفيف آلام المفاصل

وإلى جانب الكركم، هناك بعض الفيتامينات المهمة الأخرى التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل وعلاجها، أوضحها الدكتور هاني حسن، أخصائي المناعة، لـ«الوطن»، يأتي في مقدمتها فيتامين «د» الذي يساعد على تقوية العظام من خلال زيادة امتصاص الكالسيوم، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول الأسماك الدهنية، البيض، الكبدة، والألبان، أو التعرض للشمس الطبيعية بشكل يومي.

من الفيتامينات المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف آلام المفاصل أيضًا فيتامين «أ»؛ إذ يساعد في تكوين الخلايا البانية للعظم، ويقي من آلام العظام والمفاصل، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الكنتالوب والجزر والبطاطا.

وأيضًا يساعد فيتامين «هـ» في تخفيف آلام المفاصل؛ إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في علاج التهاب المفاصل وتمنع تلف العظام، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الأفوكادو، الفلفل الحلو، اللوز والفول السوداني، والمكسرات بشكل عام.