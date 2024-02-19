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ضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على الراغبين في السفر للخارج

كتب:

محمد بركات
08:24 م | الإثنين 19 فبراير 2024
مكافحة جرائم الأموال العامة

مكافحة جرائم الأموال العامة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ60 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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