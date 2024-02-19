«نيو لوك» ابنة روجينا يكشف كواليس مسلسل سر إلهي في رمضان 2024

أيام قليلة وينطلق سباق الدراما الرمضاني، مع بداية شهر رمضان الكريم، والذي تنافس النجمة روجينا خلاله بمسلسل يحمل اسم «سر إلهي»، لتقرر كشف النقاب عن جزء من كواليس العمل الدرامي، خلال الساعات الماضية.

مقطع مصور على حساب روجينا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت خلاله ابنتها وهي ترافقها في أحد أيام التصوير، لتكشف عن «نيو لوك» لوالدتها، التي تجسد شخصية تحمل اسم «نصرة».

كواليس مسلسل سر إلهي في السباق الرمضاني

برومو مسلسل «سر إلهي» كشف عن أن الأحداث تدور حول شخصية «نصرة» التي تواجه بعض الأزمات، وتحاول تخطيها خلال أحداث المسلسل الرمضاني.

وتشارك مريم أشرف زكي «ابنة» روجينا في أحداث المسلسل، حيث كشفت خلال الفيديو الذي تم نشره مؤخرا، عن حماسها لخوض التجربة من خلال مسلسل والدتها.

https://www.instagram.com/reel/C3fw2XIsRvX/?igsh=MXFiZXBlZDFucjFpMg==

روجينا تنافس في دراما رمضان بمسلسل سر إلهي

مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا، ومحمد ثروت، وأحمد مجدي، ومي سليم، ورنا رئيس، ونهى عابدين، ومحمود حجازي، وصلاح عبدالله، ورشا مهدي، ومراد مكرم، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومريم أشرف زكي.

يذكر أم مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وحمدي التايه، وإخراج رؤوف عبد العزيز.