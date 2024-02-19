أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية.. 76 منفذا

أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في محافظة المنوفية، بتخفيضات هائلة على جميع السلع الغذائية الأساسية، حيث بلغت نسبة التخفيضات 40% بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية

وأكدت وزارة الداخلية أن أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية بلغت 76 منفذا موزعة على جميع المدن والقرى بنطاق المحافظة، كالتالي:

1- منفذ أمام إدارة قوات الأمن دائرة مركز شرطة قويسنا

2- منفذ أمام مسجد سيدي خميس شبين الكوم

3- منفذ السادات سوق المنطقة الرابعة

4- منفذ أمام بنك مصر منوف

5- منفذ أمام مسجد العباسي بجوار قسم شرطة شبين الكوم

6- منفذ بجوار سور محكمة قويسنا

7- منفذ بجوار مجلس مدينة الباجور والمطافي

8- منفذ بجوار مركز شرطة اشمون بجوار المزلقان

9- منفذ بجوار مركز شرطة الشهداء

10- منفذ بجوار مزلقان العبور شبين الكوم

11- منفذ بجوار مستشفى بركة السبع العام

12- منفذ بقرية ميت بره بجوار المزلقان

13- منفذ تلا بجوار مدرسة السادات

14- منفذ رقم 26 بالسوق التجاري بالمنطقة السكنية 12

15- منفذ رقم 9 المنطقة الثانية مدينة السادات

16- منفذ سرس الليان أمام قسم الشرطة

17- منفذ سرس الليان بجوار كوبري المرور

18- منفذ قرية سنتريس بأشمون

19- منفذ قويسنا بالمركز

عناوين منافذ أمان في المنوفية

20- منفذ ميدان فليفل بأشمون

21- شوادر ومعارض أمام مول مصر بمدينة السادات

22- شوادر ومعارض قرية الراهب مركز شبين الكوم

23- أسواق عبد الله العثيم كوبري مبارك

24- النساجون الشرقيون 100 تقسيم النجار البر الشرقي شبين الكوم

25- النساجون الشرقيون 126 شارع سعد زغلول البر الشرقي شبين الكوم

26- النساجون الشرقيون 3 شارع أحمد أمام برج المهندسين

27- النساجون الشرقيون 30 شارع غراب تقاطع شارع النهضة

28- النساجون الشرقيون 6 شارع الريحاني متفرع من الجلاء البحري خلف نادي الجمهورية شبين الكوم

29- النساجون الشرقيون برج التعمير شارع جمال عبد الناصر

30- النساجون الشرقيون ش بورسعيد عمارة فوزى السقا - بنك مصر

31- النساجون الشرقيون ش بورسعيد ميدان الباجور

32- النساجون الشرقيون شارع أبو عوض متفرع من شارع عبد المنعم رياض

33- النساجون الشرقيون شارع الجيش بجوار الإدارة الزراعية برج البركة

34- النساجون الشرقيون شارع بورسعيد بجوار الشريف للعطارة

35 النساجون الشرقيون شارع طريق النصر أمام المطافي بركة السبع

36- النساجون الشرقيون شارع عطفة العمدة من شارع عمر الأشقر تلا

37- النساجون الشرقيون شبين الكوم ش الجلاء البحري ميدان النافورة

38- خير زمان العقار الكائن بشارع عاصم حما شبين الكوم

39- خير زمان برج الصفوة بشارع حامد نصار من شارع طلعت حرب حي شرق مدينة شبين الكوم

40- خير زمان شارع صبري أبو علم عمارات حمدي قنديل بجوار مصنع الثلج

41- خير زمان السادات المنطقة الثالثة بجوار عمارة عقيل

42- كازيون التومي ناصية شارع الجيش و شارع التومي أمام محكمة منوف

43- كازيون 45 شارع أحمد ماهر برج الرواد شبين الكوم

44- كازيون المجاورة الخامسة الحي الأول السادس من أكتوبر

45- كازيون المحل الكائن شارع الجيش قويسنا

46- كازيون شارع بورسعيد منوف

47- كازيون في أسطنها الباجور

48- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 132 حاليا شارع عمر بن الخطاب مع شارع سعد زغلول بمدينة أشمون

49- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 67 حاليا شارع سعد زغلول شبين الكوم

50- كازيون المحل الكائن ببرج علياء طريق مليج بجوار معهد الكبد مدينة شبين الكوم

51- كازيون المحل الكائن بشارع الشهيد رضا والي الباجور

52- كازيون المحل الكائن حي السادات البتاتون

53- كازيون المحل الكائن شارع أبو شوشة متفرع من شارع ترعة البطحة منوف

54- كازيون المحل الكائن شارع الجلاء 12 الباجور

55- كازيون المحل الكائن شارع الساحة الشعبية الباجور

56- كازيون المحل الكائن شارع السرايا وشارع طلعت عجور مدينة الباجور

57- كازيون المحل الكائن شارع بورسعيد مدينة سرس الليان

58- كازيون المحل الكائن شارع بورسعيد القبلي مدينة منوف

59- كازيون المحل الكائن شارع ترعة البطحة القبلية طريق سرس مدينة منوف

60- كازيون المحل الكائن شارع جمال عبد الناصر شبين الكوم

61- كازيون المحل الكائن شارع خالد ابن الوليد متفرع منه حي شرق بمدينة ـشمون

62- كازيون المحل الكائن شارع سعد زغلول قويسنا

63- كازيون المحل الكائن شارع طلعت حرب الشهداء

64- كازيون المحل الكائن شارع عاشور مع شارع شلبي مدينة قويسنا

65- كازيون المحل الكائن شارع مصطفى كامل البر الشرقي مدينة شبين الكوم

66- كازيون المحل الكائن شارع ميت شهالة شارع بورسعيد مدينة الشهداء

67- كازيون المحل الكائن عقار رقم 11 شارع المحطة مدينة الباجور

68- كازيون المحل الكائن في المصيلحة مركز شبين الكوم

69- كازيون المحل الكائن قرية أجهور الرمل مدينة قويسنا

70- كازيون برج الفسطاط شارع طلعت حرب شبين الكوم

71- كازيون شارع السوق الباجور

72- كازيون شارع صبري أبو علم شبين الكوم

73- كازيون قطعة رقم 1 شارع احمد عرابي مدينة تلا

74- بيم 19 شارع الشهداء شبين الكوم

75- بيم بندر الباجور شارع كمال الشاذلي عمارة بنك إسكندرية سابقا

76- بيم شارع طلعت حرب أمام مستشفى المواساة شبين الكوم