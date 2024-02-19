أحمد موسى يكشف تفاصيل وثائق حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وثائق حرب أكتوبر 1973 التي تم الإفراج عنها ونشرت من قبل وزارة الدفاع المصرية عن حرب أكتوبر، عنوانها الحرب ثم السلام، وكشفت الوثائق استعدادات القوات المسلحة المصرية لخوض الحرب تحت قيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

استرداد الأراضي المصرية

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السادات عقد اجتماع في 30 سبتمبر 1973 امتد من التاسعة مساء حتى الصباح الباكر، واتخذ على أثره قرارا استراتيجيًا بالحرب من أجل استرداد الأراضي المصرية.

وتابع: الرئيس أنور السادات كان يرى أن الشعب سيتحمل كل شيء من أجل تحرير الأراضي المصرية، وبالفعل هو ما تم، وتحمل الشعب الحرب.

وأوضح أن مصر أعادت في 1973 بناء جيشها ومده بأحدث أسلحة من أجل تحرير الأراضي المصرية، إذ كان الرئيس السادات يركز على توجيه ضربة قاصمة لإسرائيل رغم التفوق العسكري والدعم الأمريكي لهم.

ارتفاع قوة القوات المسلحة

وتابع: قوة القوات المسلحة المصرية في الوقت الحالي ارتفعت إلى ما بين 200 و250 مرة عن قوة الجيش في 1973، وأصبح الجيش المصري حاليًا يضاهي القدرات العسكرية للدول الكبرى.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على نشر هذه الوثائق في هذا التوقيت قائلا: لسنا دعاة حرب، ولكن على استعداد هام، فنحن دولة دوما ندعو إلى السلام.