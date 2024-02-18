أبهرت الحضور السعودي.. لماذا منع السادات إذاعة أغنية «زحمة يا دنيا زحمة»؟

بإطلالة مميزة ظهر الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حضوره في حفل الليالي المصرية السعودية المقامة بدار الأوبرا المصرية، حيث أعرب عن مدى سعادته بما يحدث بين البلدين بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

خلال اللقاء الذي عرض على قناة الحياة، عبر الموسيقار هاني شنودة عن انبهاره بتفاعل الجمهور السعودي مع أغنية «زحمة يا دنيا زحمة» خلال لحنه لها في حفل موسم الرياض: «الجمهور السعودي أول ما بدأت أغنية زحمة يا دنيا زحمة لقيت الناس بتتفاعل معها بتردد كلماتها بشكل مبهر».

حكاية الأغنية

أغنية «زحمة يا دنيا زحمة» هي من ألحان الموسيقار هاني شنودة وغناء المطرب أحمد عدوية، وحققت نجاحا كبيرا بعد إنتاجها في عام 1969، حيث جاءت فكرتها عندما كان الفنان أحمد عدوية يأكل على عربية فول، وسمع شخصا يقول لزميله «زحمة الدنيا زحمة» وفقا لما ذكره المطربة أحمد عدوية خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس».

ذهب «عدوية» بعد ذلك للمنتج وطلب منه أن ينفذ الأغنية: «روحت للمنتج وقلت له هعملها أغنية وأصريت، وجبنا الموسيقار هانى شنودة ولحنها وكسرت الدنيا فى مصر» ومن هنا حققت الأغنية نجاحا كبيرا في مصر حتى وقتا هذا.

سبب منع الرئيس السادات للأغنية

انتشار كبير شهدته أغنية «زحمة يا دنيا زحمة» في المجتمع، خاصة بين سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا يشغلونها طول الوقت، في هذه الفترة ويرددون جملة «مولد وصاحبه غايب» التي استفزت عساكر وضباط المرور في الإشارات، وفقا لما نشر في كتاب مذكرات هاني شنودة، ولهذا بعد أسبوعين فقط من طرح الشريط بالأسواق، وصلت تقارير للرئيس الراحل السادات بما يحدث في الشارع، ونتيجة لذلك أمر الرئيس السادات بنزول حملات مرورية في كل شوارع العاصمة من أجل ضبط المرور وإيقاف السائقين المخالفين.