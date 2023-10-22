مسابقة فنية عن انتصار أكتوبر بمركز شباب بندار الرملية بسوهاج

احتفل مركز شباب بندار الرملية بجرجا بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك من خلال تنفيذ مسابقة فنية لوحات رسم عن 21/10/2023 نصر أكتوبر وذلك اليوم السبت الموافق بمقر المركز.

توعية الأعضاء والشعور بالفخر والسعادة والانتماء للوطن

ويهدف المشروع إلى توعية الأعضاء والشعور بالفخر والسعادة والانتماء للوطن من خلال الرسم بذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفال بمرور 50 عامًا باليوبيل الذهبي للنصر المجيد.

وتم توزيع جوائز نقدية للفائزين من جانب مدير المركز.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة تكثيف الاحتفالات القومية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بتلك المناسبة العظيمة التي تذكرنا بالملاحم التاريخية التي خاضها أبطالنا، أبطال القوات المسلحة المصرية، والتضحية بأرواحهم الغالية، وجاء ذلك بمتابعة يسري كفافي وكيل المديرية الشباب.

تنفذها الاندية الثقافية لشهر أكتوبر 2023

وفي نفس السياق نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج عرض فيلم «الممر» ضمن خطة الأنشطة التي تنفذها الاندية الثقافية لشهر أكتوبر 2023 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.