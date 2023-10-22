مسابقة فنية عن انتصار أكتوبر بمركز شباب بندار الرملية بسوهاج
كتب:
فهد فكري بلوم
12:54 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
الطلاب اثناء المسابقة
احتفل مركز شباب بندار الرملية بجرجا بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك من خلال تنفيذ مسابقة فنية لوحات رسم عن 21/10/2023 نصر أكتوبر وذلك اليوم السبت الموافق بمقر المركز.
توعية الأعضاء والشعور بالفخر والسعادة والانتماء للوطن
ويهدف المشروع إلى توعية الأعضاء والشعور بالفخر والسعادة والانتماء للوطن من خلال الرسم بذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفال بمرور 50 عامًا باليوبيل الذهبي للنصر المجيد.
وتم توزيع جوائز نقدية للفائزين من جانب مدير المركز.
وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة تكثيف الاحتفالات القومية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بتلك المناسبة العظيمة التي تذكرنا بالملاحم التاريخية التي خاضها أبطالنا، أبطال القوات المسلحة المصرية، والتضحية بأرواحهم الغالية، وجاء ذلك بمتابعة يسري كفافي وكيل المديرية الشباب.
تنفذها الاندية الثقافية لشهر أكتوبر 2023
وفي نفس السياق نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج عرض فيلم «الممر» ضمن خطة الأنشطة التي تنفذها الاندية الثقافية لشهر أكتوبر 2023 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.