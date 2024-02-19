الأوراق المطلوبة وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 في المنيا

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، الأوراق المطلوبة وخطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 لطلاب محافظة المنيا.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، وهي:

- شهادة ميلاد حديثة 2024 الأصل و3 صور منها.

- 7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي المدرسي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعياً.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية وصورتان منه، وإيصال سداد رسوم الامتحانات وصورتين منه.

- طابع دعم مشروعات التعليمية.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وصوره بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- دوسيه بلاستيك بكبسولة وحافظة شفافة.

- الاستمارة يتم طبعها بعد تسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا لـ«الوطن»، أن خطوات التسجيل تشمل:

- الدخول على رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 من (هنا).

- اختيار نظام الدراسة (الثلاث أو الخمس سنوات).

- اختيار القسم والتخصص.

- تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

- تحميل المستندات المطلوبة.

- دفع رسوم التسجيل.

- طباعة الاستمارة.

وشدد المصدر علي مراعاة بعض الملاحظات الهامة أثناء تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، وهي:

- التأكد من دقة البيانات المدخلة قبل طباعة الاستمارة.

- الحرص على الاحتفاظ بصورة من الاستمارة بعد طباعتها.

- في حال وجود أي صعوبة في التسجيل التواصل مع مركز خدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم.