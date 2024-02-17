محافظ المنيا: إزالة 48 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 48 حالة تعد بمراكز المنيا

واستعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 17 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية بمراكز سمالوط ومغاغة ومطاي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.