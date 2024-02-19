محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلا رمضان» ضمن مبادرة خفض الأسعار اليوم

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الاثنين معرض «أهلا رمضان - كلنا واحد»، بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪؜، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالمنيا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأعضاء الغرفة التجارية. وأكد المحافظ أن افتتاح المعرض اليوم هو بداية لإقامة سلسلة من المعارض بمختلف ربوع المحافظة مع استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

شنط سلع غذائية بسعر 100 جنيه

وأشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى أن المعرض يوفر شنط لسلع غذائية بسعر 100 جنيه للشنطة الواحدة، مكونة من 2 كيلو سكر، و2 كيس مكرونة وكيلو أرز وباكو شاي.