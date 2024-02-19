فرح الزاهد: أستمتع بالأعمال الدرامية الجادة والصعبة

أكدت الفنانة فرح الزاهد، أنها في فترات الطفولة كانت دائمًا ما تمثل في المنزل مع أسرتها، ويلعبون بالعرائس أيضًا، مشيرة إلى أنّ الفنان الراحل طلعت زكريا كان يثق بها ويرى أنها ستكون ممثلة متفوقة.

وأشارت «الزاهد»، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنّها كانت سعيدة بعد تلقيها عرض المشاركة في «الطاووس»، موضحة أنها دائمًا ما تعتذر عن المشاركة في أعمال لا تقدم لها قيمة مضافة.

الأعمال الدرامية الجادة الصعبة

وأوضحت أنها أخرجت ما كانت تعيشه من كبت في تمثيل أول عمل فني لها، مشيرة إلى أنها تستمع بالأعمال الدرامية الجادة، وترى أن الكوميديا أصعب من الدراما بشكل كبير وتحتاج لخبرة أكبر.