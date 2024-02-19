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الليلة.. فرح الزاهد ضيفة لبنى عسل في «الحياة اليوم»

كتب:

منار مجدي
11:26 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
الفنانة فرح الزاهد

الفنانة فرح الزاهد

تحل النجمة الشابة فرح الزاهد ضيفة على برنامج الحياة اليوم، في حلقة الليلة مع الإعلامية الكبيرة لبنى عسل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة، للحديث عن آخر أفلامها السينمائية «عصابة عظيمة»، الذي شاركت في بطولته مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس، والفنان الكبير محمد محمود، كريم عفيفي، عنبة، وإخراج وائل إحسان.

كما تتطرق «الزاهد» في حوارها عن اختياراتها الفنية الأخيرة، وسر دراستها للإعلام وماذا أفادها وهل في خطتها تقديم البرامج؟.

يذكر أن برنامج الحياة اليوم يذاع يوميا على شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة السابعة مساء على الهواء مباشرة، من السبت إلى الخميس و يرأس تحريره الدكتور محمد حبيب.

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بقلم منار مجدي