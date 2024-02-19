4 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان.. تجنب عوامل الخطر

يكثر استخدام سخان المياه في الشتاء لذلك يرغب المواطنون في التحكم في استهلاك الكهرباء، لتقليل الفاتورة، عن طريق اتباع نصائح مهمة لترشيد الاستهلاك.

ترشيد استهلاك الكهرباء

يحرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على نصح وإرشاد المواطنين لاتباع الطرق السليمة لترشيد الاستهلاك، ومن بينها التحكم فى استهلاك الكهرباء بسبب السخان، باتباع النصائح التالية:

1- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اختر السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة.

حالات يحظر فيها استخدام السخان الكهربائي

يعد حدوث تسريب ماء من السخان أمرا شديدة الخطورة لاحتمالية وصول الماء للدائرة الكهربائية للسخان، ومن ثم يكون سببًا في حدوث كارثة.

لمس الملفات والأجزاء المعدنية لسخان المياه الكهربائية قد تسبب صعقا كهربائيا، ومن الأفضل تركيب وحدة التشغيل بعيدًا عن مصادر المياه كونها تتسبب في حدوث صعق كهربائي خطير للغاية في حال تسرب المياه.

يجب توخي الحذر من الاستحمام إذا كان مفتاح السخان قيد التشغيل والتأكد من نزع «الفيشة» إذا كان التيار الكهربائي موصلا تجنبًا لحدوث تلامس بين الماء والكهرباء، والاعتماد على فني ذى خبرة.

تلامس المياه والكهرباء يتسبب في الصعق الكهربائي الشديد، خاصة في حالات التركيب الخاطئ لوحدة الكهرباء أو حدوث تلف في الأسلاك.