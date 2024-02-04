5 فروق بين سخان الكهرباء والغاز في الأمان واستهلاك المياه.. أيهما أفضل؟

يحتار العديد من الأشخاص عند شراء السخانات، بين سخان الغاز والكهرباء، وتكمن الإجابة في معرفة الفروق بينهما، من حيث القدرة على التسخين، والوقت الذي يحتاجه السخان، بالإضافة إلى معدل الأمان، لمعرفة أيهما أفضل من الآخر، بحسب موقع «The Times of India».

يستطيع سخان الغاز تسخين كمية مياه أكبر، مقارنة بسخان الكهرباء، الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت، حتى تصل المياه إلى الغليان، أو لدرجة حرارة معينة، حتى إن معدل استرداده للمياه بطيء جدًا، إذ يحتاج إلى عدة ساعات، أما سخان الغاز يمكنه تسخين المياه مرة أخرى في خلال ساعة واحدة.

الفرق بين سخان الغاز والكهرباء

وهناك نقطة فاصلة ومهمة بين سخان الغاز والكهرباء، إذ يعمل سخان الغاز، في حالة انقطاع التيار الكهربائي، على عكس الآخر، بل قد تفقد المياه درجة حرارتها، بسبب عدم وجود الكهرباء.

لا يوجد أي خزانات للمياه داخل سخان الغاز، لذا يستطع تسخين المياه، ورفع درجة حرارتها إلى الغليان، في مدة قصيرة، مقارنة بسخان الكهرباء، الذي يحتاج إلى مدة طويلة، لتسخين المياه المخزنة بداخله.

يتفوق سخان الكهرباء على الغاز في بعض الأمور

ومن حيث الأمان يتفوق سخان الكهرباء على الغاز، على الرغم من احتياجه لمدة طويلة، في تسخين المياه، إلا أنه لا يسرب الغاز، على عكس النوع الآخر الذي يعتمد في تسخين المياه على الغاز، ما يجعله أكثر خطورة، خاصة عند وجود أي مشكلة، فقد يؤدي تسريب الغاز، إلى انفجار السخان، وإصابة الأشخاص بجروح بالغة تصل إلى الوفاة.

يمتاز سخان الكهرباء بعمر افتراضي أكبر من سخان الغاز

يمتاز سخان الكهرباء بعمر افتراضي، أكبر من سخان الغاز، ولكن يجب إجراء صيانة دورية لأي سخان من فترة لأخرى، للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.