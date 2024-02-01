عادة شائعة أثناء الاستحمام قد تؤدي إلى الوفاة وانفجار السخان.. احذرها

يميل عدد كبير إلى الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء، لعدم تحملهم المياه الباردة، لكن يجب الحذر من عادة خاطئة، قد تؤدي إلى إصابات بالغة، تصل إلى الوفاة، وتتسبب في انفجار السخان، لذا يجب الانتباه واتباع إجراءات السلامة والوقاية، بحسب موقع «The Times of India».

من العادات الخاطئة التي يتبعها البعض عند الاستحمام، ترك فيشة السخان في الكهرباء، ما قد يؤدي إلى كارثة، قد تنتهي بوفاة الشخص، لأن السخان قد يصبح موصل لكهربة المياه، لذا ينصح دائمًا بترك السخان مدة كافية، حتى تصل المياه إلى الغليان، ثم نزع الفيشة والاستحمام بالمياه التي تم تسخينها.

عادة خاطئة عند الاستحمام بالمياه الساخنة

الاستحمام بالمياه الساخنة دون نزع فيشة السخان، يسبب كثير من المخاطر، خاصة عند إغلاق أماكن التهوية، مما يعمل على تصاعد البخار في الحمام، وزيادة الضغط على السخان، وقد يمر الأمر دون أي أضرار، ومن الممكن أن تحدث كوارث يصعب السيطرة عليها، لأن المياه تصبح مكهربة، بالتالي يتعرض الشخص إلى الإيذاء، وقد تكون هناك صعوبة في النجاة، بالإضافة إلى انفجار السخان.

خطر تشغيل سخانات الغاز أثناء الاستحمام

الخطر ليس فقط من سخان الكهرباء، بل سخان الغاز أيضًا، فعندما يملأ البخار الحمام بأكمله، ويزداد الضغط على السخان، قد يحدث اشتعال مباشر، يؤدي إلى نفاذ كمية الأكسجين الموجودة، في وقت قصير جدًا، مما يؤدي إلى حدوث إصابات بالغة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر جيدًا.

نصائح يجب اتباعها عند الاستحمام

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الاستحمام، منها وجود مصدر تهوية، لتسريب البخار، الذي يملأ المكان بمجرد تشغيل المياه الساخنة، والأهم من ذلك فصل فيشة السخان قبل الاستحمام، تجنبًا لحدوث أي مخاطر، سواء كان سخان كهرباء أم غاز، ويجب ألا تطول مدة الاستحمام، خاصة إذا انتشر البخار في المكان.