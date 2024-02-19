إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بالعريش.. تخفيضات تصل لـ30%

شهد معرض أهلا رمضان بشمال سيناء، إقبالا كبيرا من المواطنين، تزامنا مع وجود تخفيضات كبيرة في أسعار اللحوم والدجاج الأبيض بجميع الأنواع، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو والبقري والعجالي 320 جنيها للكيلو بدلا من 380، فيما بلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلي 180 جنيها بدلا من 220 جنيها، وانخفض سعر كيلو الدجاج إلى 75 بدلا من 95 جنيها.

معرض أهلا رمضان يستمر حتى عيد الفطر

وقال محمد لاشين، أحد التجار بالعريش، لـ«الوطن»، إن الأسعار ستظل ثابتة في معرض أهلا رمضان حتى عيد الفطر المبارك، أي طوال الشهر رمضان المبارك.

من جانبه، أوضح عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن المعرض سيشهد ضخ كميات كبيرة من البضائع بشكل يومي، مراعاة لمحدودي الدخل وغيرهم، ونطمأن الأهالي بأن الأسعار لن تتغير طوال أيام المعرض.

تخفيضات 30% في معرض أهلا رمضان

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان، إن التخفيضات في غالبية السلع تزيد عن 30%، مشددا على توافر جميع السلع الغذائية سواء اللحوم أو الدجاج مع وجود قسم خاص للأسماك، علاوة على المجمدات بكامل أنواعها، وأيضا يتضمن «البقوليات والفاكهة والخضروات، والزيت والسكر والأرز بكميات كبيرة».

مراقبة للمعرض طوال اليوم

فيما ذكر رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أن هناك مراقبة بشكل يومي للمعرض لمرتين يوميا، صباحا ومساء، لمنع التلاعب في الأسعار.