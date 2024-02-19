أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024 بالمنيا

وضعت مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية في محافظة المنيا، قائمة بأسعار السلع الغذائية داخل معرض أهلا رمضان الذي افتتحه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجوار معهد الأورام أمام كورنيش المدينة.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان

وقال مسؤول بمديرية التموين بالمنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2024 بتخفيضات تتراوح بين 25 و30% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الخارجية، موضحا أن سعر كيلو السكر 27 جنيها، زجاجة زيت أكبر حجم بسعر 235 جنيها، السمن كريستال وزن 1500 جرام بسعر 176 جنيها، ووزن 1 كيلو جرام 117 جنيها، ووزن 700 جرام 90 جنيها، وسعر كيلو الأرز يتراوح من 28 إلى 32 جنيها، عصائر رمضان 22 جنيها، الصلصة 30 جنيها، شاي وزن ربع كيلو 60 جنيها، العسل عبوة وسط 90 جنيها، 2 دجاجة مجمدة بسعر 150 جنيها، جوال دقيق وزن 10 كيلو بسعر 220 جنيها.

شنطة سلع أساسية بسعر مخفض

كما يوفر معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة المنيا، والذي يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، شنط سلع غذائية بسعر 100 جنيه للشنطة الواحدة، وهي مكونة من 2 كيلو سكر، 2 كيس مكرونة، كيلو أرز، وعلبة شاي.