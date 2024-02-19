تحذير مفاجئ من تناول البروتين في الفطار.. أضرار لن تتخيلها

رغم أن الإفطار هي الوجبة التي يؤكد العلماء والأطباء على أهميتها من حين لآخر، إلا أنه اتضح مؤخرا أن اتباع نظام غذائي خاطئ من خلال عناصرها يمكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة على صحة الإنسان

دراسة حديثة نشرت في مجلة «Nature Metabolism» فجرت مفاجأة كبرى، بعدما كشفت أن تناول الكثير من البروتين يضر بالشرايين.

تناول البروتين في الإفطار يسبب ضررا في الشرايين

أظهرت الدراسة أن زيادة كمية البروتين التي تتناولها سعياً للحصول على صحة أفضل ليس حلاً سحرياً، كما يعتقد االبعض.

باباك رزاني، أستاذ أمراض القلب بجامعة بيتسبرج، والمؤلف الرئيسي للدراسة أكد لي تصريحات نقلتها المجلة الطبية أكد أن البروتين الزائد في وجبة الفطار يمكن أن يسبب ضررًا حقيقيًا للشرايين.

وجد الباحثون أن استهلاك البروتين الزائد يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى على جدران الشرايين.

يمكن أن يؤدي التراكم، الذي يسمى أيضًا اللويحة، إلى تضييق الشرايين، أو منع تدفق الدم، أو انفجارها، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم.

إذا كان أكثر من 22% من السعرات الحرارية الغذائية تأتي من البروتين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تنشيط الخلايا المناعية التي تلعب دورًا في تكوين لويحات الدم في الشرايين، بحسب الدراسة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروتين في الإفطار

وجدت البيانات التي تم جمعها على مدى العقد الماضي أن الأمريكيين يستهلكون الكثير من البروتين، معظمها من الحيوانات، وأن ما يقرب من ربع سكان الولايات المتحدة يحصلون على أكثر من 22% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من البروتين فقط.

واقترح «رزاني» أن الاتجاه نحو الاستهلاك العالي للبروتين يرجع على الأرجح إلى الفكرة الشائعة القائلة بأن البروتين الغذائي ضروري لنمط حياة صحي، ولكن الكثير منه قد يكون ضارًا على المدى الطويل.

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، للحفاظ على الوزن، يجب على النساء تناول 2000 سعر حراري يوميا في المتوسط، ويجب على الرجال تناول 2500 سعر حراري يوميا.

لذلك، في المتوسط، إذا استهلكت النساء أكثر من 440 سعرا حراريا من البروتين والرجال استهلكوا أكثر من 550 سعرا حراريا من البروتين، فقد يكون هناك خطر التسبب في تلف الشرايين.

وهذا يعني أنك قد تستهلك كمية من البروتين تضر بالشرايين قبل تناول الغداء:

بيضتان (156 سعرا حراريا)

4 شرائح من اللحم (172)

واللبن الزبادي اليوناني (100 سعر حراري) تتجاوز 400 سعر حراري.

الأطعمة التي تعتبر غنية بالبروتين تشمل البيض واللحوم والأسماك والعدس.

وأضاف رزاني: «أملنا هو أن يبدأ هذا البحث محادثة حول طرق تعديل الأنظمة الغذائية بطريقة دقيقة يمكن أن تؤثر على وظائف الجسم على المستوى الجزيئي وتخفف من مخاطر الإصابة بالأمراض».