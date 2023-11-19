«القومي للتغذية»: نقص البروتين والحديد قد يؤدي إلى الكساح عند الأطفال

قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، إن سوء التغذية ناتج عن تناول غذاء غير صحي، إما بتناول طعام زيادة عن الاحتياجات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ويزيد الدهون في الجسم، أو تناول غذاء ناقص في البروتين والحديد، مما يؤدي إلى سوء التغذية ومشاكل أخرى قد تصل إلى الكساح عند الأطفال.

وأوضحت مدير المعهد القومي للتغذية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المعهد به عيادات مختلفة لعلاج الأمراض التي لها علاقة بالتغذية من خلال فريق متكامل من طبيب تغذية علاجية وأخصائي تغذية، وتُعْمَل قياسات جسمانية لحساب كتلة الطفل، ولو كان طفلاً يُوضَع على منحنيات النمو للحكم على المشاكل التي لها علاقة بالتغذية، وتشخيص الحالة وكتابة الأدوية والسعرات والغذاء المناسب.

أخصائي التغذية: «يكتب للمريض جدول رجيم يومياً حسب النمط الغذائي»

وتابعت أخصائي التغذية: «يكتب للمريض جدول رجيم يومياً حسب النمط الغذائي للمريض، وقد يمنع عنه بعض الأغذية أو يضيف له أغذية».