قناة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تضرب بكل المناشدات الدولية عرض الحائط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد 4 أشهر من العدوان.. إسرائيل تضرب بكل المناشدات الدولية عرض الحائط».

«6 أسابيع أخرى من العدوان وربما تستمر إلى ثمانية» هكذا نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو استمرار العملية العسكرية الشاملة لتلك الفترة في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب عرض الحائط تنوي بحسب المسؤولين الإسرائيليين استمرار العمليات بذريعة القضاء على ما تبقى من قدرات الفصائل خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة.

الحرب على غزة

بنظرة سريعة لما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 4 أشهر، يتضح حجم الدمار الذي خلفته الحرب الوحشية، حيث تم تدمير نحو 60% من المنازل ونزوح نحو 1.7 مليون شخص، ما يعادل أكثر من 80% من سكان القطاع، فضلا عن نحو 29 ألف شهيد وما يقرب من 70 ألف مصاب.

فشل الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وبعد أكثر من 4 أشهر من العدوان لم ينجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، فالمحتجزون ما زالوا داخل القطاع والفصائل لا زالت تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ما ينسف الذرائع الإسرائيلية بشأن حاجتها لاستمرار العمليات أسابيع أخرى.