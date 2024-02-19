رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قناة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تضرب بكل المناشدات الدولية عرض الحائط

كتب:

محمد عزالدين
10:05 م | الإثنين 19 فبراير 2024
نتنياهو

نتنياهو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد 4 أشهر من العدوان.. إسرائيل تضرب بكل المناشدات الدولية عرض الحائط».

«6 أسابيع أخرى من العدوان وربما تستمر إلى ثمانية» هكذا نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو استمرار العملية العسكرية الشاملة لتلك الفترة في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب عرض الحائط تنوي بحسب المسؤولين الإسرائيليين استمرار العمليات بذريعة القضاء على ما تبقى من قدرات الفصائل خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة.

الحرب على غزة

بنظرة سريعة لما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 4 أشهر، يتضح حجم الدمار الذي خلفته الحرب الوحشية، حيث تم تدمير نحو 60% من المنازل ونزوح نحو 1.7 مليون شخص، ما يعادل أكثر من 80% من سكان القطاع، فضلا عن نحو 29 ألف شهيد وما يقرب من 70 ألف مصاب.

فشل الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وبعد أكثر من 4 أشهر من العدوان لم ينجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، فالمحتجزون ما زالوا داخل القطاع والفصائل لا زالت تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ما ينسف الذرائع الإسرائيلية بشأن حاجتها لاستمرار العمليات أسابيع أخرى.

اقرأ المزيد:

أحمد موسى منفعلا: حان الوقت لمحاكمة أمريكا على رعاية جرائم إسرائيل

حركة فتح: إسرائيل وضعت أمريكا في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية

أستاذ بجامعة القدس: تحدي إسرائيل لـ52 دولة يحول العالم إلى غابة

لعنة غزة تضرب اقتصاد إسرائيل.. انكماش يصل إلى 19.4%

إسرائيل.. سقطت سياسياً وأخلاقياً

وسائل إعلام عبرية: البرازيل تطرد سفير إسرائيل
بقلم محمد عزالدين