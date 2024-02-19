رمضان 2024.. سهر الصايغ تطرح البوستر الدعائي لمسلسل المعلم

طرحت الفنانة سهر الصايغ، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي يضم أبطال العمل.

ونشرت سهر الصايغ البوستر الدعائي معلقة: «بسم الله مسلسل.. المعلم رمضان 2024».

أبطال مسلسل المعلم

ويضم مسلسل المعلم عددا من نجوم الفن وهم: مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم، وتأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.