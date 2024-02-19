أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في سوهاج.. 25 منفذا على مستوى المحافظة

أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة سوهاج، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالسوق المحلية.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة سوهاج

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة سوهاج طبقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية.

- منفذ أمام ديوان مركز شرطة سوهاج شارع الشهيد عبد المنعم رياض

- منفذ بجوار سور مركز شرطة المراغة

- منفذ بجوار سور مكتب الجوازات دائرة مركز شرطة جرجا

- منفذ بجوار قسم أول سوهاج من الناحية القبلية

- منفذ بجوار مركز شرطة البلينا (سلع)

- منفذ بجوار مركز شرطة البلينا (خضار وفاكهة)

- منفذ بجوار مركز شرطة طما (سلع)

- منفذ بجوار مركز شرطة طما (خضار وفاكهة)

- منفذ بجوار نادي ضباط الشرطة بسوهاج (سلع)

- منفذ بجوار نادي ضباط الشرطة بسوهاج (خضار وفاكهة)

- منفذ بجوار نقطة شرطة مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج (سلع)

- منفذ بجوار نقطة شرطة مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج (خضار وفاكهة)

- منفذ شارع 23 يوليو بجوار سور شرطة ساقلتة (سلع)

- منفذ شارع 23 يوليو بجوار سور شرطة ساقلتة (خضار وفاكهة)

- منفذ شارع عبد الحميد رضوان بجوار مركز شرطة دار السلام (سلع)

- منفذ شارع عبد الحميد رضوان بجوار مركز شرطة دار السلام (خضار وفاكهة)

- منفذ شارع عبدالله النديم أمام قطاع الجنوب دائرة مركز شرطة جرجا (سلع)

- منفذ شارع عبدالله النديم أمام قطاع الجنوب دائرة مركز شرطة جرجا (خضار وفاكهة)

- منفذ شارع لطيف باشا بجوار مدخل السجل المدني دائرة قسم شرطة طهطا (سلع)

- منفذ شارع لطيف باشا بجوار مدخل السجل المدني دائرة قسم شرطة طهطا (خضار وفاكهة)

- منفذ مدينة أخميم (سلع)

- منفذ مدينة أخميم (خضار وفاكهة)

- معرض ثابت بمنطقة سيتي لعرض السلع الغذائية والياميش

- معرض ثابت بميدان الثقافة لعرض السلع الغذائية والخضر والفاكهة والياميش

- معرض ثابت لعرض السلع الغذائية والخضر والفاكهة والياميش بمدينة ناصر (تابع للمديرية).