تحذير لأهالي 6 محافظات من حالة الطقس في آخر أيام «نوة الشمس الصغرى»

حذّرت غرف عمليات 6 محافظات، على رأسها الإسكندرية، مواطنيها من استمرار سوء الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، وهو آخر أيام نوة الشمس الصغرى، ومن المتوقع تجدد سقوط الأمطار، قبل أن يبدأ التحسن من غد الأربعاء.

وبحسب غرف عمليات محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد، فإن حالة الطوارئ مستمرة اليوم نتيجة توقعات سقوط أمطار نوة الشمس الصغرى الحالية، إذ من المتوقع سقوط أمطار بنسبة 30%.

تحذير للمواطنين بسبب نوة الشمس الصغرى

وأكدت غرف عمليات المحافظات الست المذكورة على مواطنيها، ضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المضادة للأمطار، حتى انتهاء اليوم، حيث إنه آخر أيام أمطار النوة.

هطول الأمطار مع عصر اليوم

وأشاروا إلى أنه من المتوقع تجدد هطول الأمطار مع عصر اليوم، حتى المساء، ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتزداد مع ساعات الليل، محذرين المواطنين من الخروج في هذه الأوقات.

وأكدوا استمرار الأجهزة التنفيذية بالعمل، وفقًا لرفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، لليوم الثامن على التوالي بسبب نوة الشمس الصغرى الحالية، إذ بدأ سوء الأحوال الجوية منذ الثلاثاء الماضي.