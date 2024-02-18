رمضان 2024.. تفاصيل مشاركة أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين

بعد نجاحه الموسم الماضي بشخصية الظابط حسام، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، يعود أحمد عبد الوهاب، للظهور مجددا في موسم رمضان 2024، بمسلسل الحشاشين.

تفاصيل شخصية أحمد عبد الوهاب في رمضان 2024

ويجسد الفنان أحمد عبد الوهاب، شخصية يحيى، وهو ابن مؤذن مدينة أصفهان، أول شخص جرى اغتياله على يد حسن الصباح، الذي يجسده الفنان كريم عبد العزيز.

أحداث وأبطال مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين خلال القرن الحادي عشر، ويسلط الضوء على كواليس تشكيل تلك الجماعة ونشأتها مرورًا بالتنظيمات المختلفة لها، التي تسببت فى اغتيال العديد من الشخصيات المهمة بذلك الوقت.

مسلسل الحشاشين «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ» بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.