إسلام جمال يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل «الحشاشين»

كشف الفنان إسلام جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن دوره في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز.

ونشر إسلام جمال البوستر الدعائي لشخصيته معلقا: الحشاشين السلطان ملكشاه سلطان المسلمين، رمضان 2024، بطولة النجم كريم عبد العزيز، للمخرج دكتور پيتر ميمي، تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج تامر مرسي سينرجي، إشراف عام حسام شوقي، المنتج الفني فتحي إسماعيل، مدير التصوير دكتور حسين عسر، ديكور أحمد فايز.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز ويشاركه مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.