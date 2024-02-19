من هو الفنان أحمد غزي؟.. يشارك في مسلسل الحشاشين

لفت الفنان الشاب أحمد غزي، الأنظار إليه من خلال البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين، إذ يشارك في بطولته، وهو مسلسل يحمل طابعا تاريخيا، وتقدمه شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني 2024، وهو ما جعل الجميع يريدون معرفة معلومات عنه، بعد أن ظهر في مدة لا تتعدى الثواني.

مشاركته في مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر، ويشارك به الفنان أحمد غزي، ضمن الموسم الرمضاني المقبل بظهور خاص، مع الفنان كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، وكوكبة من النجوم منهم الفنان أحمد عيد، وميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

من هو أحمد غزي؟

بالتزامن مع ما يحققه الفنان أحمد غزي من نجاح في دور العرض السينمائية بفيلم الحريفة الذي يُعرض حاليًا، وظهوره خلال برومو مسلسل الحشاشين، نقدم لكم معلومات عنه بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به:

- وُلد في 30 مايو عام 1998.

- درس إدارة الأعمال.

- التحق بجامعة ليدز بإنجلترا.

- حقق الفنان الشاب أحمد غزي نجاحه في التمثيل، من خلال مشاركته في عدة أدوار.

- شارك في الفيلم القصير «Walkout 1»، الذي عرض من خلال شاشات لندن 2020.

- كما شارك في موسم رمضان 2021 في مسلسل الاختيار 2 مع كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي.

- وشارك في مسلسل خلي بالك من زيزي عام 2021.

- وشارك أحمد غزي في مسلسل المشوار، الذي عُرض في موسم رمضان 2022.

- كما كان له مشاركة مميزة في مسلسل 60 دقيقة، أمام الفنانة ياسمين رئيس والفنان محمود نصر.

- وشارك أحمد غزي أيضًا في الجزء الخامس من المسلسل البريطاني الشهير The Crown.

- وشارك ضمن السباق الرمضاني 2023، من خلال مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوي.

حبه للتمثيل

مشاركته في هذه المسلسلات نبعت من حبه للتمثيل منذ الصغر، وهو ما عبر عنه الفنان أحمد غزي خلال لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»: «بحب التمثيل من طفولتي، وأول مرة عرفت وحسيت أني بحب أمثل بعد ما شوفت فيلم تيتو سنة 2004، وبعد كده سافرت لندن وبدأت بقى في رحلة حبي للتمثيل».