نائب بـ«التنسيقية»: مبادرة «أبدا» أعادت تشغيل مئات المصانع المتعثرة

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نجاح مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حققت عدد من المشاريع المهمة، ومنها إعادة تشغيل مئات المصانع المتعثرة فضلا عن التدريب والتأهيل المهني.

تحديات الصناعة المصرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

الصناعة قاطرة الاقتصاد الوطني

وأوضح نجاتي، قائلا: «إذا نظرنا إلى هذه المبادرة سنجد فيها كثير من الحلول للمشاكل التي نجدها في الصناعة»، متسائلا عن استراتيجية تطوير الصناعة، وتوزيعها، مشيرا إلى أن الصناعة يمكن أن تكون قاطرة الاقتصاد الوطني».

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إدارة كافة ملفات قطاع الصناعة بكفاءة، على غرار مبادرة «ابدأ» إذا أردنا إزالة كافة التحديات التي تواجه القطاع في مصر.