رئيس جامعة الأزهر يشارك في تكريم النماذج المضيئة بكلية العلوم بنات بالقاهرة

أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات أسهموا بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها كلية العلوم بنات بالقاهرة؛ لتكريم المتفوقات من الخريجات، وأوائل الفرق الدراسية، وبعض أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام.

تكريم النماذج المضيئة بكلية العلوم بنات القاهرة

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موجها الشكر للدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لما يقوم به من مجهودات كبيرة داخل الفرع.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وهو يجلس في كلية العلوم بنات القاهرة، وفخره بالأداء المشرف لمنسوبي جامعة الأزهر في التصنيفات العالمية.

وأوضح أن هذا اتضح جليًّا في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي والذي صنف جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات الحكومية، بجانب ذلك صدر تقرير ستانفورد متضمنا 42 عضو هيئة تدريس في مختلف كليات جامعة الأزهر ضمن الـ2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن كل هذه الإنجازات داخل جامعة الأزهر تؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح، وتعزز مكانة أبناء جامعة الأزهر في مختلف الكليات على مستوى العالم.

جودة التعليم الأزهري

وطالب رئيس الجامعة، بناته الطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتى نستطيع تخريج جيل أفضل يسهم في بناء الوطن، خاصة أنه لا سبيل للنهوض والارتقاء إلا بالعلم والإسهام في صناعة المعرفة، خاصة أن العلم قاطرة التنمية الحقيقة لا سيما علوم «الفيزياء والكيمياء».

وهنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المكرمات من منسوبي كلية العلوم، وأشاد بجهود الكلية وتمييزها بين كليات الجامعة، مشيرًا إلى أنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.