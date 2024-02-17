أحمد حاتم: فيلم «المنبر» يحمل رسالة تنويرية عن الأزهر

قال الفنان أحمد حاتم، إنه ينتظر عرض فيلم «المنبر»، لأنه يحمل رسالة تنويرية إذ أنه لا يهدف للربح على الاطلاق، ولن يتم عرضه فى دور العرض السينمائية، لافتًا إلى أنه ينتمي لنوعية الأفلام الروائية الطويلة.

تفاصيل شخصية أحمد حاتم فى فيلم المنبر

وأضاف «حاتم» فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يقدم من خلال الفيلم شخصية باحث أزهري، ومن خلاله يتم استعراض العديد من الأمور المتعلقة بتاريخ الأزهر الشريف من الناحية الوطنية ضد الاحتلال علي مصر عبر التاريخ.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من مشايخ الأزهر، ورحلتهم فى الدفاع عنه خاصة فى فترات الاحتلال، والمقاومة بشكل شعبي، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حاتم، ميدو عادل، أيتن عامر، محمد عادل، عمر السعيد، أحمد فهيم، وآخرين من تأليف فداء الشندويلي، واخراج أحمد عبدالعال.