القليوبية ضمن المحافظات الفائزة في مبادرة «إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»

تسلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جائزة فوز محافظة القليوبية ضمن المحافظات الـ6 الأكثر تميزا في مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» التي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023، وذلك بعد فوز 13 محافظة في المسابقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعلان النتائج النهائية لمُبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» في عامها الثاني والتي تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام 2023 /2024.

حوافز تميز الأداء أهم مبادرات التخطيط

وأوضح محافظ القليوبية أن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد إحدى أهم مبادرات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، التي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات اتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن نتائج التقييم تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة، وأشرف عليها خبراء من معهد التخطيط القومي، مضيفاً أن ثمة أهداف رمت المحافظة إلى تحقيقها من خلال اشتراكها في المبادرة منها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والفعالية وتحسين عملية صنع القرار الذي يعتمد على تحديد أولويات الاستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات.

منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية

وأضاف أن حوافز تميز الأداء والتي تتمثل في منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام 2023/2024 من المُستهدف توجيهها للمشروعات التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية، استكمالاً لجهود الدولة المبذولة لإدراج البعد البيئي في الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن المشروعات التي تخدم مُبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة والمشروعات سريعة التنفيذ والدخول للخدمة والتي يستفيد منها المواطنون بشكل فوري.

وتقدم الهجان بالشكر لفريق العمل المشارك في تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت في نجاح ملف التنمية الاقتصادية وإجراء مسح اقتصادي للاستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وكذلك تصدر المحافظة في تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» والتي تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية المخصصة لها في خطة العام المالي 2023 - 2024، بما يعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.