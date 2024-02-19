«الملا»: قطاع البترول حقق قصص نجاح خلال الأعوام الماضية.. ونخطط للمزيد

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة تشكيل مستقبل عملي وواقعي للطاقة، ضمن جلسات المؤتمر الاستراتيجي بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، وضمت الجلسة الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط واليكساندرا سودوكو نائبة وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وفي بداية كلمته، أشار الملا إلى أن قطاع البترول والغاز حقق قصص نجاح الأعوام الماضية و يخطط للمزيد خلال الاعوام المقبلة، وأن ذلك تحقق بفعل تواجد استثمارات كبرى الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها مصر وجعلتها مركزا إقليميا لتداول الطاقة وساعدتها على تنمية مواردها من الغاز الطبيعي وإدخال المزيد من الشركات العالمية التي استطعنا جذبها إلى مصر للاستثمار في قطاع البترول والغاز.

مجهودات قطاع البترول

واستعرض الملا مجهودات قطاع البترول لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، مشيرا إلى خطوات إصلاح الدعم وتطبيق إليه التسعير التلقائي للوقود، والتي أدت لترشيد استهلاكه وساعدت على المضي على طريق التحول والتركيز على زيادة إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي كوقود أنظف في كافة مراحل سلسلة القيمة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من أسطوانات البوتاجاز والتركيز علي تحويل السيارات لاستخدامه كوقود.

وأكد الوزير، أنه يجري إعادة تحديث استراتيجية الطاقة في مصر للوصول بنسبة الطاقات المتجددة داخل مزيج الطاقة إلى 60% بحلول 2030 حيث كان قد تم تحديثها عام 2016 مستهدفة نسبة 42% من الطاقات المتجددة بحلول العام ذاته، كما يتم إطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين ووضع نظام حوكمة لاستخدامه من خلال المجلس القومي الذي تم إنشاؤه لإدارة صناعة الهيدروجين.

وعن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة منخفضة الكربون، أكد الملا، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون من خلال الحلول الجاهزة التي تمتلكها مصر لتنمية مصادر الطاقة يدعمنا في ذلك توافر المقومات في مصر من بنية تحتية ولوجستيات والخطوط والشبكات والمواني والمناطق المؤهلة لمشروعات الطاقات المتجددة وإنتاج الطاقات الخضراء والكوادر علاوة على الكفاءات البشرية والموقع الجغرافي.

أهمية منتدى غاز شرق المتوسط

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط الذي يمكن من خلاله تكامل الجهود للاستفادة من الحلول الجاهزة وتوسيع التعاون المشترك.

وأوضح وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، التحديات التي تواجهها بلاده وقدم التحية لمصر على استقرارها وما تقدمه من رؤى موزونة، مشيدا بما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم حول أهمية التمويل وأنه الركيزة الأهم نحو تحقيق الأهداف الإنتاجية والبيئية والاقتصادية، وأن بلاده ترغب في المزيد من التمويل وتنامي دور القطاع الخاص في ظل تحريرها سوق الطاقة.

ومن جانبه، أكد أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، أن أهم أهداف المنتدى هي تحقيق التوازن السليم بين أمن الطاقة والتحول الطاقي، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي سيلعب دورا حيويا في مرحلة التحول الطاقي.

وشدد مبارز على أن منتدى شرق المتوسط يعمل على كيفية استخدام الغاز الطبيعي بشكل مستدام ومسئول بيئيا وهناك عدة مبادرات وخطط يتبناها المنتدى في هذا الصدد؛ إذ أطلقنا مبادرة المنتدى لإزالة الكربون، وليس علينا الانتظار لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ويليها في مرحلة تالية مشروعات أكثر تقدما مثل تطبيق تكنولوجيا ccus لالتقاط وتخزين الكربون واستخدامه، وقدمنا المرحلة الثانية من مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط ليقوم فيما بعد بدور المرخص لمشروعات الطاقة النظيفة، كما أكد أهمية دور القطاع الخاص في مرحلة التحول الطاقي وتعزيز التعاون واستثمارات القطاع الخاص.

ومن جانبها، أشارت نائبة وزير الطاقة اليوناني اليكساندرا سودكو إلى أن اليونان اتخذت قرارا بالابتعاد عن الفحم في 2019 وكان على رأس أولوياتها التحول إلى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستطعنا خلال 4 سنوات مضاعفة اعتمادنا على المصادر المتجددة بنسبة 50% وهدفنا 80% بحلول 2030، ومن المتوقع أن نصل لهذه النسبة قبل هذا العام، وذلك للتغلب على المشاكل المناخية وتحقيق أمن الطاقة.

كما لفتت إلى السعى لأن تصبح اليونان منتجا للغاز ومركزا لنقل الطاقة، مؤكدة أنه إذا لم نضع ونطبق التكنولوجيا اللازمة للوفاء بهذه الأهداف سنقع في فجوة بين الطموحات والواقع.