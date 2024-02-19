أستاذ هندسة البترول: الاقتصاد المصري دعم نفسه بمزيج الطاقة

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن معرض «إيجبس 2024» في كل مرة يتبنى عددا من الأفكار الجديدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المصري مستهدفات الدولة من الاستثمارات الأجنبية.

معرض «إيجبس 2024» له زخم كبير

وشدد «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن قطاع البترول خلال الـ5 سنوات الماضية وصل ملف الاستثمار لحجم 40% من الاستثمارات الأجنبية على مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.5 لـ7.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا المعرض له زخم كبير لدى الشرق الأوسط والدول الإفريقية لأن التجربة المصرية خلال الـ8 سنوات تحولت من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء.

مؤتمر اليوم ركز على 3 أفكار جديدة

وأوضح أن مؤتمر اليوم ركز على 3 أفكار جديدة، أولها عملية التحول الطاقي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء، ودعم مواجهة التحديات التي تعوق القارة الإفريقية من مصادر الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الدعم والظهور لأي مبادرات ناجحة خاصة من أفكار جديدة للشباب للحصول على أقل انبعاثات.

ونوه بأن خطة مصر البترول استراتيجية كان بها توجهات تتماشى مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات من ضمنها أن الاقتصاديات العالمية عندما يكون لديها نوع من الاستدامة ومصادر للحصول على الطاقة هذا الاقتصاد يستمر ويكون لديه قدرة على استيعاب أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي

الاقتصاد المصري دعم نفسه بسلة من المصادر

وأضاف أن الاقتصاد المصري دعم نفسه بمزيج الطاقة وسلة من مختلفة من المصادر، مزيج الطاقة هو توفير مصادر الطاقة لوصول الدولة لمستويات عالية من التصنيع وتعتمد على البترول الخام، موضحًا أن الغاز الطبيعي أقل أنواع الوقود لانبعاث من ثاني أكسيد الكربون.