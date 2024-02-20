«الصحة العالمية»: مستشفى ناصر يعاني نقصا حادا في الأكسجين

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه بعد يومين من الرفض، سُمح أخيرًا لوكالة الأمم المتحدة بدخول مستشفى ناصر في خان يونس اليوم لتقييم المرضى، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

180 مريضًا و15 من الطاقم الطبي داخل مستشفى

وأوضح أنه جرى نقل 14 مريضًا حرجًا إلى مستشفيات أخرى، محذرًا من أنه لا يزال هناك أكثر من 180 مريضًا و15 من الطاقم الطبي داخل مستشفى ناصر، الذي «يعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية والأكسجين».

وأضاف «تيدروس» أنه لا توجد مياه صنبور ولا كهرباء، باستثناء مولد احتياطي يحافظ على بعض الآلات المنقذة للحياة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه احتجز حوالي 100 مشتبه بهم في المستشفى، زاعمًا أن بعض المحتجزين كانوا يرتدون أزياء موظفي المستشفى.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنّ 7 مرضى بينهم طفل لقوا حتفهم في المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وجرى اعتقال 70 موظفًا بينهم أطباء العناية المركزة.