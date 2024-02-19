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أستاذ هندسة: «إيجبس 2024» تحول من معرض للبترول إلى منصة طاقة شاملة

كتب:

عمرو هلال
07:07 م | الإثنين 19 فبراير 2024
إيجبس 2024

إيجبس 2024

أكّد الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، أنّ معرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» تحول من منصة للبترول إلى منصة شاملة للطاقة بجميع أنواعها.

استخدام أجهزة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون

وقال «نعمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنّ يوم غد يضمن عرض الشركات التي تعمل على استكشاف البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح أنّ ليبيا في حال استفادتها من المؤتمر، ستنتج البترول والغاز الطبيعي الصديق للبيئة، مشددًا على أن أي مستثمر، يبحث عن الدول التي بها خطط، وتفعل وتنفذ ما تتحدث عنه.

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