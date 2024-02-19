العالم يبحث مستقبل الطاقة في «إيجبس 2024» (ملف خاص)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الظروف التى تمر بها مصر والمنطقة لها تأثيراتها على جميع القطاعات، فالدول الأفريقية، ومن بينها مصر، حين تضع خططاً مستقبلية يكون تنفيذها صعباً للغاية، لأنها تواجه نقصاً فى التمويل، وإن مصر كانت تفقد من 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات تغلبنا على المشكلة بعد إنفاق أموال ضخمة جداً.

أضاف الرئيس، خلال كلمته فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة إيجبس 2024، أن مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويلنا، بتمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية، وإذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول التى لديها اقتصاديات متواضعة فلن تستطيع إنجاز شىء.

ونوه بأن قمة باريس للمناخ أقرت وعوداً بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ، ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أى شىء.

وأشار «السيسى» إلى أنَّ مصر ومثيلاتها من الدول لديها تحدٍ كبير بخصوص التمويل، إلى جانب الأزمات العالمية والصحية والاضطرابات على الحدود.

«السيسى»: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بسبب الظروف المحيطة.. والمؤسسات الدولية لم تفِ بتعهداتها تجاه مصر

وأضاف أن «الممر الملاحى قناة السويس الذى كان عائده حوالى 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40% و50%، وسط التزامات للدولة المصرية مع شركاء التمويل، ولكن مصر ملتزمة بتعهداتها والتزاماتها».

وتابع أن مصر لديها 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، وأن أفريقيا لديها قدرات من الطاقة المتجددة تمنح آلاف الميجاوات من الكهرباء مثل السدود ولكن هذا يتكلف أموالاً ضخمة للغاية.

الرئيس فى مؤتمر «إيجبس 2024»: الغاز يغطى 60% من الوحدات السكنية.. و10 مليارات دولار حجم خسائرنا السنوية من سوء الطرق فى السابق

وأشار «السيسى» إلى أن مصر استخدمت «الطهى النظيف» خلال الـ7 سنوات الماضية لبناء 15 مليون وحدة، 60% منها تعمل بالغاز الطبيعى، موضحاً أنّ حجم العمل الذى تم من أجل تحقيق ذلك تطلب إنفاق كثير من الأموال والجهد. والتقط الرئيس صورة تذكارية مع الحضور فى المؤتمر والمعرض، وشهد فيلماً تسجيلياً عن أهمية قطاع الطاقة وعملية التحول الطاقى.

«السيسى» يشهد فيلماً تسجيلياً عن أهمية قطاع الطاقة.. ويشيد بجهود «بريتش بتروليوم» فى مجال التحول إلى الطاقة النظيفة

فى سياق متصل استقبل الرئيس السيسى،اليوم، على هامش مؤتمر «إيجبس 2024»، موراى أوشينكلوس، الرئيس التنفيذى لشركة «بريتش بتروليوم»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكى، الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامى فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية فى قطاعى الغاز والبترول، التى تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

‎وأشاد الرئيس بعمل الشركة فى مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصةً فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وأعرب الرئيس التنفيذى للشركة عن اعتزازه بمقابلة الرئيس، التى تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة على مدار عشرات الأعوام، مشيداً بالنهج المصرى المتوازن لتطوير قطاع الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالاً للإمكانات المصرية الكبيرة فى هذا المجال، مؤكداً أن هذا النهج هو الدافع الأكبر لحرص الشركة على الشراكة الواسعة مع الدولة باعتبارها أحد أكبر المستثمرين فى السوق المصرية للطاقة.

وأكد أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها فى مجال استكشاف الغاز والبترول فى مصر، إذ تضع الشركة مصر كأولوية فى مجال الاستكشاف، وذلك لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامى للسوق المحلية، ودعم مساعى الدولة لتصدير الفائض من الطاقة، ما حدا بالشركة للتخطيط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار فى أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.